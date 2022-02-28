رسمياً.. الزمالك يفسخ تعاقده مع كارتيرون بالتراضي.. و4 مرشحين لخلافة الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مسئولي نادي الزمالك قاموا بفسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد تراجع نتائج الفريق الفترة الاخيرة ، والتي كان آخرها الهزيمة الكبيرة أمام فريق الوداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف بدوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وذلك عقب الجلسة التي جمعتهما بمقر النادي في ميت عقبة .

ونقلت الصحيفة عن مصدر بنادي الزمالك قاله إن هناك جلسة جمعت إدارة نادى الزمالك والفرنسى كارتيرون لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد اتخاذ الإدارة البيضاء قراراً برحيل المدرب الفرنسى على خلفية تراجع نتائج الفريق.

وأضاف المصدر أن كارتيرون يرغب في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 300 ألف دولار، فيما تحاول إدارة الزمالك تخفيض المبلغ.

وأشار المصدر إلى أن هناك 4 مدربين لخلافة كارتيرون، وهم السويسري كريستيان جروس، والبرتغالي جيمي باتشيكو، ومدرب إسباني يملك اسماً كبيراً فى أوروبا لم يسبق له التدريب في مصر، بالإضافة إلى مدرب آخر تتكتم إدارة الزمالك عن أى تفاصيل تخصه حتى هذه اللحظة.