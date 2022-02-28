شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحصرى يتقدم باستقالته من تدريب طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك باستقالته من المهمة الفنية فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها أمام هليوبوليس بنتيجة 3 / 2 فى انطلاق الدور النهائى للدورى.

ومن المقرر أن يقود أشرف رشاد مدرب الفريق لقاء اليوم أمام بتروجت المحدد له الثامنة مساءً فى ثاني جولات النهائيات على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.