شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد وطلائع الجيش قبل مباراة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى وحسام حسن تشكيل فريقى طلائع الجيش والاتحاد السكندري في المباراة التي ستنطلق فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: مصفى الزنارى، خالد سطوحى، محمد ناصف، زولا

الوسط: مهند لاشين، عمرو السيسى، شيكا، ميدو جابر، كريم الطيب

الهجوم: فيكتورى

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود شبانة، صبرى رحيل، هشام صلاح، عبدالله نصيب

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسى، سيمبورى، بنجامين

الهجوم: مابولولو

يدخل زعيم الثغر اللقاء بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة فى آخر لقاءين بالمسابقة، بينما يطمح فريق الطلائع فى استغلال الصحوة التى يعيشها عقب الفوز على فاركو فى لقاء الجولة الماضية.

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم فى المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل أربع مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 15 هدفا بينما استقبلت شباكه 17، بينما يخوض فريق الطلائع مواجهة اليوم فى المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين و3 تعادلات وخمس خسائر.

ويأمل حسام حسن المدير الفني للاتحاد في مصالحة جماهير سيد البلد، بعد النتائج السلبية وكان أخرها الهزيمة أمام إنبى في الجولة الماضية بهدف دون رد، لتتواصل خيبات الفريق رغم التدعيمات الكبيرة التي أبرمها مطلع هذا الموسم، وتواجد جهاز فني كبير بقيادة العميد حسام حسن.