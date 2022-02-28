شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه بسرعة تسليم كارتيرون جميع مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللجنة القانونية بالنادى برئاسة أحمد جلال إبراهيم بتوقيع التسوية النهائية مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، والذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضي اليوم بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

واتفق منصور مع كارتيرون على إنهاء التعاقد بالتراضي على أن تظل العلاقة بين الطرفين قائمة على أساس الاحترام.

وطالب مرتضى منصور بضرورة تسليم كل مستحقات المدرب الفرنسي فور التوقيع على التسوية للتأكيد على إنهاء الملف بشكل كامل ونهائي.

كما شدد منصور على أن كارتيرون تم دعمه بشكل كامل خلال الفترة الماضية، واختتم مرتضى منصور تصريحاته بأن كارتيرون يرتبط مع الزمالك بعدد من البطولات التي حققها في وقت سابق والجميع يقدر ما قدمه المدرب الفرنسي.