شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يظهر فى تدريب الزمالك ويجلس مع بن شرقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر، على حضور تدريب فريق الزمالك من أجل متابعة أداء حراس المرمى خلال المران المقام حاليًا على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.





وجلس الحضرى مع عدد من لاعبى الفريق الأساسيين بعدما انتهوا من عملية الاستشفاء التى خضعوا لها فى بداية المران، مثل محمود شيكابالا وطارق حامد، كما حرص السد العالى على الجلوس مع المغربى أشرف بن شرقى خلال متابعة المران.

وعقد أسامة نبيه المدرب المؤقت لفريق الزمالك جلسة مطولة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التدريب، في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ووجه نبيه عدة رسائل للاعبي الفريق لتحفيزهم على الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لمكانته المعهودة والمنافسة بقوة على جميع البطولات، كما شدد نبيه على ضرورة تقدير اللاعبين لقميص نادي الزمالك والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.