شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه وعبد المقصود وطاهر يبدأون عملهم فى الزمالك استعدادًا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أسامة نبيه المدير الفنى المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس مهام عملهم اليوم بالتواجد فى ملعب دريم بالسادس من أكتوبر لقيادة تدريب الفريق الأبيض.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، و تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

وأعلن مرتضى منصور، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.