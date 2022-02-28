شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب إطلاق لقب "الكاستن" على مسعد نور لاعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسعد نور أو كما يطلقون عليه "الكاستن" واحد من أبرز لاعبى النادى المصرى البورسعيدى، بأهدافه الساحرة مع الفريق البورسعيدى والتى بلغت 87 هدفا، ليصبح ثانى هدف فى تاريخ النادى المصرى.

لعب مسعد نور لنادى الزمالك فى السادسة عشرة من عمره، حيث كان ناشئا فى صفوف المصرى وبعد التهجير بسبب حرب1967، انتقل إلى المنصورة، ومنها إلى الزمالك بعدما رآه نور الدالى نائب رئيس الزمالك مدير الكرة بالقلعة البيضاء وقتها، وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق موسم 1969 أمام فريق حسن علام، ونجح فى إحراز هدفين وفوز فريقه، ورغم أنه كان يحصل من الزمالك على 30 جنيها إلا أنه ترك ميت عقبة وعاد إلى بورسعيد مرة أخرى.

أطلقت الجماهير على مسعد نور لقب "الكاستن"، وهى فاكهة أبو فروة، والسبب فى ذلك أن الفاكهة بنية اللون، واللاعب كان أسمر البشرة.

ولم يشفع لمسعد نور العطاء الذى قدمه للفريق البورسعيدى وللمنتخب والذى شارك معه فى 22 مباراة دولية، إلا أن الحظ لم يحالفه فى تحقيق أى بطولة، ففى مسابقة الكأس وصل للمباراة النهائية مرتين أمام الأهلى وخسرهما، وتوفى مسعد نور عام 2011 عن عمر 59 عاما.