شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يحقق الفوز الأول فى الدورى على حساب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم.

أحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

ومنذ بداية المباراة حاول سيراميكا الوصول إلى مرمى ايسترن كومبانى أكثر من مرة ، ولكن أخفق الفريق فى تسجيل هدف التقدم، حتى استطاع لاعبو إيسترن الحصول على ركلة جزاء لينتهى اللقاء بتقدم إيسترن بهدف.

خاض إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل يضم أحمد دعدور ، خط الدفاع الحسيني طه ، كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الموجود (جوده) ، محمد صالح ، أحمد داهش ، عبد العزيز موسى ، محمد ناصر (مودي) ، أحمد متعب ، عماد ميهوب ، بليل آيت مالك

فى المقابل خاض سيراميكا المباراة بشكيل يضم كلا من: محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وخالد صبحى، وسيف تقا، وأحمد محسن فى خط الدفاع ، وفى الوسط محمد حسن، وبلال سعيدانى، ومحمد إبراهيم، وبالانتقال الى الهجوم شادى حسين، وباسم مرسى، وينفول كوبينا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .