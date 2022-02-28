شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمتان × 20 مباراة قارية.. ماذا قدم موسيماني مع الأهلي فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الهزيمة غير المتوقعة التى تلقاها النادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أمام صن داونز بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي، إلا أن نتائج موسيماني مع الأهلي فى أفريقيا لا تعد سيئة، حيث قاد موسيماني الأهلي فى 20 مباراة أفريقية منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق الأحمر موسم 2020.

ولم يتعرض موسيماني للهزيمة سوى مرتين فقط، الأولى أمام سيمبا التنزاني فى بداية دور المجموعات بالنسخة الماضية بهدف نظيف، والثانية أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالنسخة الحالية.

بينما تعادل الأهلي أفريقيا تحت قيادة موسيماني فى 5 مباريات وحقق 13 فوز منذ نسخة دوري الأبطال قبل الماضية.

وإجمالاً قاد موسيماني النادي الأهلي في 80 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية، فاز خلالها فى 56 لقاء وتعادل فى 17 وخسر 7مباريات، وحصد موسيماني مع الأهلي بطولة الدوري العام مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العال للأندية مرتين.