الامارات | درجال يوجه دعوة إلى رئيس "فيفا" لحضور مباراة العراق والإمارات في بغداد

شكرا لقرائتكم خبر عن درجال يوجه دعوة إلى رئيس "فيفا" لحضور مباراة العراق والإمارات في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال نيته توجيه دعوة إلى رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لحضور مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد عودة المباريات إلى بغداد.

وذكر درجال لوسائل الاعلام الاثنين أن "الاتحاد العراقي سيوجه دعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو وكذلك لرئيس الاتحاد الاسيوي سلمان بن ابراهيم لحضور مباراة العراق والامارات المقررة في العاصمة بغداد الشهر المقبل".

وأضاف "كما ستتم دعوة عدد من رؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات لحضور هذه المباراة".

وأوضح ان "قناعة متوفرة لدى فيفا بقدرة العراق على استضافة وإقامة هذه المباراة وكذلك المباريات الدولية مستقبلا وان عودة المباريات الى العاصمة هو استحقاق طبيعي".

ويلتقي منتخبا العراق والامارات في الرابع والعشرين من مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022، في مباراة تقام أوّل مرة في العاصمة بغداد بعد إعلان رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وكان عضو الاتحاد العراقي والمتحدث الرسمي باسمه احمد الموسوي ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، وتسلمنا اشعارا رسميا يفيد بذلك".

كما نقل بيان اعلامي امس عن رئيس الاتحاد العراقي ان "الاتحاد الدولي للعبة وافق على اقامة مباراة العراق والامارات في العاصمة بغداد على استاد المدينة الدولي".

وواجهت الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظرا فرضه فيفا، معتمدا على تقييمات أمنية لم تسمح على استقبال المباريات.

ويعول المنتخب العراقي وكذلك نظيره الاماراتي على مواجهتهما المرتقبة، فالفوز فيها يعني لصاحب الارض والجمهور البقاء قي سباق الملحق الاسيوي.

ويستقر منتخب العراق في المركز الخامس قبل الاخير على لائحة ترتيب المجموعة الاولى بخمس نقاط، فيما يشغل نظيره الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.

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