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الامارات | علاقة كارتيرون مع الزمالك تنتهي بالتراضي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الزمالك حامل لقب الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترته الثانية عقب فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.
وقال الزمالك في مقطع فيديو في موقعه على الإنترنت يظهر فيه رئيس النادي مرتضى منصور وإلى جواره كارتيرون إنه انفصل عن المدرب الفرنسي البالغ عمره 51 عاما بالتراضي مع منحه راتب شهرين.
وعاد كارتيرون لقيادة الزمالك لفترة ثانية في مارس اذار 2021 بعدما رحل بشكل مفاجئ في سبتمبر أيلول 2020 ليتولى تدريب التعاون السعودي.
وقاد كارتيرون، الذي مدد عقده مع الزمالك في سبتمبر أيلول الماضي لمدة ثلاث سنوات، الفريق إلى لقب كأس السوبر الأفريقية والمحلية في 2020 بالإضافة إلى قبل نهائي دوري أبطال افريقيا.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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