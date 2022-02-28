الأهلي يستقر على مدرب ألماني حال فشل المفاوضات مع موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة النادي الأهلى متأهب لكل الاحتمالات الخاصة بملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، والذى ينتهى عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وتقول صحيفة "اليوم السابع" إنه بالرغم من استقرار إدارة الأهلي على تجديد عقد موسيماني بعد نجاحاته وإنجازاته الكبيرة مع الفريق، إلا أن الخلاف الكبير الذى نشب فى الساعات الأخيرة بين أمير توفيق مدير التعاقدات والسيدة مويرا زوجة موسيماني ووكيلة أعماله جعل الإدارة الحمراء تضع احتمال عدم تجديد عقده، ومن ثم تجهيز البدائل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادى الأهلي قوله إن هناك مدرباً ألمانياً كبيراً يمتلك سيرة ذاتية ممتازة جاهز لخلافة موسيماني، حال فشل مفاوضات تجديد التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه الأقرب هو تجديد عقد موسيماني بعد إزالة البنود الخلافية بين الطرفين، حيث ترى إدارة النادي الأهلي أن الجنوب إفريقي هو رجل المرحلة المقبلة ولكن بما لا يتعارض مع سياسة ومبادئ القلعة الحمراء.

وأضاف أن الأهلى توصل فى وقت سابق لاتفاق مع مويرا، وكيلة أعمال موسيماني، على تجديد عقد الجنوب إفريقي لمدة 3 مواسم مقابل 180 ألف دولار شهرياً في أول موسم، و190 ألفاً فى الموسم الثاني، و200 ألف دولار شهرياً فى الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن عقد الموسم الثالث بين موسيماني والأهلي سيتم تفعيله بموافقة الطرفين قبل التجديد، قبل أن يطرأ خلاف كبير فى وجهات النظر بين أمير توفيق ومويرا لتتخذ إدارة النادي قراراً بتعليق المفاوضات فى الوقت الحالي.