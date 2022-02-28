كارتيرون يشكو مرتضى منصور في السفارة الفرنسية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، توجه صباح اليوم الإثنين إلى السفارة الفرنسية، من أجل تقديم شكوى ضد رئيس القلعة البيضاء، المستشار مرتضى منصور، متهماً إياه بـ "بانتهاك خصوصية المدرب واختراق هاتفه المحمول".

وأفادت الصحيفة بأن كارتيرون تواجد داخل السفارة الفرنسية، وتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، موضحاً فيها أن رئيس نادي الزمالك قام بانتهاك خصوصيته وسرب مقطع صوتي من هاتفه على الهواء عبر أحد البرامج التلفزيونية.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، قال مرتضى منصور إن "كارتيرون أرسل تسجيل لوكيل أعماله بيتهمه فيه بالفشل، وأنه اتفق مع النادي السعودي وهينهي تفاصيل التعاقد بطريقته الخاصة، وهذا يدل على هروبه ، ولكنه أرسل التسجيل الصوتي عن طريق الخطأ لأمير مرتضى".

وأعلن مرتضى منصور أنه سيقدم شكوى لـ فيفا ضد كارتيرون من خلال التسجيل الصوتي الذي أرسله بالخطأ إلى أمير مرتضى.

وتابع منصور: "لا يوجد شرط جزائي لأنه هو من أراد الفسخ، والزمالك يخسر معه في الدوري وكأس الرابطة، وإفريقيا وبالتالي لا يوجد شرط جزائي".

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعقد مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة، جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لحسم بعض الملفات الخاصة بالفريق، بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

والسبت الماضي، قرر رئيس نادي الزمالك إحالة مدرب الفريق للتحقيق بعد الخسارة من الوداد المغربي، وتضاؤل فرص الفريق في الصعود لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

ومع انطلاق العام الحالي 2022، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز مع كارتيرون، سوى فوز واحد فقط أمام سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، ولكنه سرعان ما ودع البطولة مبكراً، بسبب تدهور النتائج.

كما خسر الزمالك تحت قيادة كارتيرون على يد سموحة في الدوري بثنائية، قبل لقاء الوداد المغربي، بجانب التعادل في أول مباراتين في دوري أبطال إفريقيا.