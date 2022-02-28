شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف أمير وأحمد مرتضى وجمال عبد الحميد بالبحث عن مدير فنى جديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك كلاً من أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى أعضاء مجلس الإدارة بالبحث عن مدير فنى جديد لتولى قيادة الفريق.

وطلب مرتضى منصور من أحمد وأمير وجمال عبد الحميد بدأ البحث عن مدير فنى جديد يليق باسم نادى الزمالك، بعد أن تم فسخ التعاقد بالتراضى مع الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويتولى أسامة نبيه مدرب عام الفريق مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت فى الوقت الحالى، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة فيوتشر فى المباراة المقرر لها مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.