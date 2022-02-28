شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: حزين لرحيلى عن الزمالك وتمنيت حصد بطولة أخرى مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون عن حزنه الشديد للرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بعد الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، مؤكدًا إنه كان يأمل فى الاستمرار لحين حصد بطولة أخرى مع الفريق.

,أضاف كارتيرون، أنه فضل فسخ التعاقد بالتراضى وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" للحفاظ على علاقته بالنادى وإمكانية العودة مرة أخرى للفريق.

ووجه الفرنسى كارتيرون الشكر لجمهور الزمالك واللاعبين ومجلس الإدارة على الفترة التى قضاها مع الفريق متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

ويتولى أسامة نبيه المدرب العام مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد باتريس كارتيرون بالتراضى، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة فيوتشر فى المباراة المقرر لها مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التى يمكن استغلالها خلال المباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.