شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو بثه على الموقع الرسمى للزمالك، إنه تم عقد جلسة مع كارتيرون واعترف خلالها بصحة التسجيل الصوتى الذى نسب إليه، وإنه كان يخشى الإطاحة به فى أى وقت.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على الرحيل مقابل حصوله على راتب شهرين، منهما شهر سابق، ليتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين، ووجه المدرب الشكل للإدارة ولجمهور الزمالك.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه انتهى من جلسته مع كارتيرون وسيعقد جلسة أخرى مع اللاعبين، لافتًا إلى أنه سيمنح اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم فرصة للتجديد الخميس المقبل، ومن يرغب فى التجديد سنرحب به ومن يرفض فلن نقف أمام رغبته.

ويتولى أسامة نبيه مدرب عام الفريق مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد الفرنسى باتريس كارتيرون بالتراضى.

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة فيوتشر فى المباراة المقرر لها مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التى يمكن استغلالها خلال المباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.