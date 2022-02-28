شكرا لقرائتكم خبر عن 46 انتصارا و8 هزائم.. ثلاثية الوداد المغربى تطيح بـ كارتيرون من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ نادي الزمالك تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، بالتراضي، بعد تراجع نتائج القلعة البيضاء تحت قيادته سواء في مسابقة الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الزمالك مؤخراً من الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتعقد حسابات تأهل أبناء ميت عقبة إلى الدور ربع النهائي.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك في فترتين، حيث كانت الفترة الأولى فى يوم 3 ديسمبر 2019، خلفا للصربى ميتشو خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وخلال الفترة الأولى قاد كارتيرون، الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا.

وإجمالاً قاد كارتيرون نادي الزمالك في، 71 مباراة، فاز في 46 لقاء وتعادل في 17 مباراة أخرى وخسر 8 مباريات، وتوج كارتيرون مع الزمالك بـ 3 ألقاب فقط وهي: الدوري العام، وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

5/3 كانت أكبر هزيمة تلقاها نادي الزمالك تحت قيادة كارتيرون، وجاءت الهزيمة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، أمام النادي الأهلي في قمة الدور الأول بالمسابقة المحلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى الثامنة مساء الاربعاء المقبل بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة بدوري الابطال الافريقى .

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد ، ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.