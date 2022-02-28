شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يعلن موقفه النهائى من مواجهة الأهلي فى القاهرة.. وطلب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى المريخ السوداني موقفه النهائي من مواجهة الأهلي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى القاهرة من عدمه، بعد خروج أنباء تشير لرغبة المريخ فى نقل المباراة من القاهرة بعد تحسن موقف الفريق فى المجموعة، ومن ثم وجود رغبة فى عدم تسهيل موقف الأهلي فى مباراتهما القادمة.

وأكد مسئولو المريخ لنظرائهم في الأهلي أنه لا يوجد أى نية لنقل مباراة الفريقين من القاهرة، مشددين على رغبتهم فى إقامة المباراة باستاد السلام، ولكن طلب مسئولو المريخ حضورا جماهيريا سودانيا لتدعيم الفريق فى المباراة أمام الأهلي.

ويستعد الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف أمام صن داونز، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليتجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7.