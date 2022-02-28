7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 28 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، كيروش يحصل على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد لمتابعة الدوليين، والأهلي يترقب رد طبيب قلب شهير على أشعة بانون وكوكا.

كيروش يحصل على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد لمتابعة الدوليين

حصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت الماضى بدورى أبطال أفريقيا، لتقييم أداء لاعبى الأبيض قبل مباراتىّ السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأهلي يترقب رد طبيب قلب شهير على أشعة بانون وكوكا

يترقب مسئولو النادي الأهلي رد أحد أكبر الأطباء المُتخصصين في أمراض القلب في مصر على الأشعة الخاصة بثنائي الفريق بدر بانون وأحمد نبيل كوكا بعد عرضها عليه الساعات الماضية.

تفاصيل جلسة موسيمانى مع محمد شريف فى الأهلى لإعادة شحن بطارية التهديف

عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع مهاجمه محمد شريف الذى يعانى من الصيام التهديفى الفترة الأخيرة، وأكد موسيمانى لهداف الدوري الموسم الماضى أنه يثق جيداً فى قدراته وأن غياب الأهداف أزمة تواجه أعتى المهاجمين فى العالم، وينبغى ألا يتأثر بها ويتخطى هذه المرحلة بسرعة شديدة، مطالباً اللاعب بعدم الالتفات للانتقادات الجماهيرية التى سوف تزول حينما يعود لممارسة هوايته المعروفة بهز الشباك.

حازم إمام يعود لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام فيوتشر

يعود حازم إمام، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للمشاركة مع فريقه فى مواجهة فيوتشر والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فاركو يجهز ملفا قانونيا للرد على قرار الفيفا بإيقاف القيد

يعكف مسئولو نادى فاركو السكندرى على تجهيز ملف قانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل تظلماً ضد قرار تغريم النادى 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتى انتقال على خلفية أزمة ضم سيف تيرى مهاجم المريخ السودانى المصاب حاليا قبل بداية الموسم الجاري.

اتحاد الكرة: لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا.. ولم نلغ كأس مصر

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد لم يتسلم حتى الآن مكافأة الصعود لنهائى كأس أمم أفريقيا المقدرة بـ 2 مليون و750 ألف دولار، وقال وليد العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خزينة الجبلاية لم تتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا والمقدرة بـ 2 مليون دولار و750 ألفاً حتى الآن".

مرتضى منصور يدعو حامل الكرات المغربى وأسرته لزيارة مصر على نفقته الخاصة

قدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، دعوة لحامل الكرات المغربى الذى اشتبك معه مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق، خلال مباراة الزمالك مع الوداد المغربى في ملعب مركب محمد الخامس، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.