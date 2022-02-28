شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد فسخ العقد مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد الفرنسى باتريس كارتيرون بالتراضى.

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة فيوتشر فى المباراة المقرر لها مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التى يمكن استغلالها خلال المباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.