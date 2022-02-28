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التعادل السلبي بين إيسترن وسيراميكا في الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إيسترن و سيراميكا بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الممتاز والتى انطلقت فى الثالثة عصراً.

بدأت مباراة إيسترن و سيراميكا هادئة بين الطرفين ، ثم انتقلت السيطرة معظم فترات اللقاء لسيراميكا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى ، في الوقت الذى ظهر فيه إسترن بهجمات على فترات متباعدة.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمي أحمد دعدور ، خط الدفاع الحسيني طه  - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح  

خط الوسط  أحمد داهش - عبد العزيز موسى -محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب  ، وفى الهجوم عماد ميهوب - بليل آيت مالك 

وعلى مقاعد البدلاء :

عمرو حسام    - حسام حسن  - صابر الشيمي  - أيمن غباشي -عادل   - أحمد حمزاوي  - عمر أحمد فاروق   -أحمد تمساح - محمود نعيم .

وفى المقابل أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لسيراميكا، تشكيل فريقه فى المباراة، والذى يضم  كلا من:

محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وخالد صبحى، وسيف تقا، وأحمد محسن فى خط الدفاع ، وفى الوسط محمد حسن، وبلال سعيدانى، ومحمد إبراهيم، وبالانتقال الى الهجوم شادى حسين، وباسم مرسى، وينفول كوبينا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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