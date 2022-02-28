شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي بين إيسترن وسيراميكا في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إيسترن و سيراميكا بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتى انطلقت فى الثالثة عصراً.

بدأت مباراة إيسترن و سيراميكا هادئة بين الطرفين ، ثم انتقلت السيطرة معظم فترات اللقاء لسيراميكا لكن دون خطورة حقيقية على المرمى ، في الوقت الذى ظهر فيه إسترن بهجمات على فترات متباعدة.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمي أحمد دعدور ، خط الدفاع الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط أحمد داهش - عبد العزيز موسى -محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب ، وفى الهجوم عماد ميهوب - بليل آيت مالك

وعلى مقاعد البدلاء :

عمرو حسام - حسام حسن - صابر الشيمي - أيمن غباشي -عادل نيمار - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق -أحمد تمساح - محمود نعيم .

وفى المقابل أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لسيراميكا، تشكيل فريقه فى المباراة، والذى يضم كلا من:

محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وخالد صبحى، وسيف تقا، وأحمد محسن فى خط الدفاع ، وفى الوسط محمد حسن، وبلال سعيدانى، ومحمد إبراهيم، وبالانتقال الى الهجوم شادى حسين، وباسم مرسى، وينفول كوبينا.