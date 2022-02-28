ما هى سيناريوهات تأهل الأهلي والزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خسارة مفاجئة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد باستاد القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليتأزم موقف الأهلي بعد خوض مباراتين فى مجموعات دوري الأبطال وخسارة 5 نقاط كاملة فى المقابل يعيش فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقف بالغ الصعوبة فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة على يد الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب الأهلى والزمالك فى مجموعات دوري الأبطال؟

ج: تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، فى حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل، وأصبح ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى: صن داونز – 7 نقاط ، المريخ – 4 نقاط، الأهلي – نقطة واحدة، الهلال – نقطة واحدة.

فيما حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا وأصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط ، الوداد في المركز الثاني 6 نقاط ، الزمالك فى المركز الثالث بنقطتين، ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

س: ماهى سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دوري الأبطال؟

ج:أصبح أمام فريق الأهلى ثلاثة سيناريوهات لضمان صعوده للدور التالى بدوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها موسمين على التوالى، ويفتش عن اللقب الثالث، ويبقى السيناريو الأول هو حصد المارد الأحمر 12 نقطة من مبارياته الأربع المتبقية بدور المجموعات، وبذلك يضمن التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.

فيما سيكون السيناريو الثانى هو الفوز فى 3 مباريات "على المريخ في المباراتين وعلى الهلال بالقاهرة"، ليرفع الأهلي وقتها رصيده للنقطة رقم 10 ويتأهل أيضًا إلى ربع النهائي، بينما يكون السيناريو الثالث عن طريق الفوز في مباراتي المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن داونز بجنوب أفريقيا، وقتها سيجمع الأهلي 8 نقاط ويتأهل بشرط خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

س: ماهى سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائى دوري الأبطال؟

ج: يمتلك فريق الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربى ثلاثة سيناريوهات تضمن التأهل لدور ربع النهائى بدوري الأبطال الأفريقى الأول سيكون هو فوز الفارس الأبيض في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الوداد وساجرادا بالقاهرة وبتروأتلتيكو بأنجولا، بشرط تعادل أو خسارة الوداد أمام بترو أتلتيكو بالمغرب.

وسيكون السيناريو الثانى متمثلا فى فوز الزمالك في مبارياته الثلاث، مع فوز الوداد على بترو أتلتيكو بالمغرب وتحقيق ساجرادا المفاجأة والفوز على بتروأتلتيكو في الجولة المقبلة بينما السيناريو الأخير سيكون فوز الزمالك على الوداد وساجرادا بالقاهرة والتعادل مع بتروأتلتيكو فى أنجولا بشرط فوز كل من الوداد وساجرادا على بتروأتلتيكو.

س: ماهى مواعيد المباريات القادمة للأهلى فى دوري الأبطال؟

ج:يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى ثم يلاقى المارد الأحمر نظيره ماميلودي صن داونز 11 مارس ثم المريح السوداني 18 مارس ثم الهلال السوداني 1 أبريل.

س: ما هى المباريات القادمة للزمالك فى دوري الأبطال؟

ج: يستضيف فريق الزمالك الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم يلاقى بترو أتلتيكو الأنجولى 18 مارس ثم يلاقى ساجردا الانجولى 1 أبريل.