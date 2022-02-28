شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية يثيرون حيرة كيروش قبل مواجهة السنغال بفاصلة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى لتحقيق حلم الفراعنة بالصعود للمونديال وتخطى عقبة منتخب السنغال في الدور الفاصل، وبدأ كيروش في انتهاج نظام جديد يقوم على متابعة كل المباريات المحلية لمراقبة كل اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل إعلان القائمة النهائية التى ستخوض مباراتى السنغال، ويعيش كيروش حيرة شديدة بشأن مستوى عدد من لاعبى الأهلى فى المباريات الأخيرة وعلى رأسهم محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

وكان كيروش قد تواجد فى مباراة صن دوانز التى خسرها الاهلى بهدف دون رد بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى وأبدى استياؤه الشديد من أداء الرباعى السابق لاسيما أن المدرب البرتغالى كان ينوى ضم محمد هانى وياسر إبراهيم كأحدث الوجوه الجديدة فى معسكر الفراعنة المقبل لاسيما فى ظل الحاجة لجهود محمد هانى لتعويض غياب أكرم توفيق الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى بجانب الحاجة لجهود ياسر إبراهيم لتعويض غياب أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة الذى تعرض للإصابة بتمزق فى أوتار العضلة الضامة.

فيما واصل الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لاعبا الأهلى مسلسل عدم إقناع كيروش بقدراتهم وإمكانياتهم الفنية، لاسيما أن محمد شريف يعيش أزمة تهديفية الفترة الأخيرة بعدما ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.

وعلى صعيد الأهلى لعب محمد شريف 13 مباراة مع المارد الأحمر هذا الموسم نجح فى تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وصام شريف عن التهديف فى المباريات التي شارك بها مع الأهلي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث ظهر فى مواجهة بالميراس البرازيلي بديلا، قبل المشاركة أساسيا أمام الهلال السعودي فى مونديال الأندية، ثم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، والمقاصة في الدوري المصري ثم أمام صن داونز بدوري الأبطال.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله محمد شريف مع الأهلى لـ 26 ديسمبر 2021 حينما سجل فى مرمى فيوتشر بالدوري المصرى بما يعادل 63 يوماً.