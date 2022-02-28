شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستبعد 10 لاعبين من مواجهة الأهلى وفاركو بقيادة ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، 10 لاعبين من مواجهة فاركو، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين فى الأهلى من مباراة فاركو كلا من: "ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة"، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية، وعاد للقائمة محمد نصير.

وضمت قائمة الأهلى 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف ، كما يرغب المارد الأحمر من وراء الفوز على فاركو فى مصالحة الجماهير بعد السقوط المفاجئ أمام صن داونز.