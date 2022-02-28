حسام غالى يستعرض مهاراته بالكرة.. وشباب قنا: وحشتنا أيامك يا كابيتانو.. صور

القاهرة - سامية سيد - حرص النائب حسام غالى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على لعب كرة القدم مع عدد من الشباب بمركز شباب مدينة العمال بمحافظة قنا، وذلك بعدما طالبه الشباب بمشاركته لهم.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا.

واستعرض وكيل لجنة الشباب، عدد من المهارات بالكرة، وهتف الشباب المتواجد بنادى مدينة العمال باسم النائب حسام غالى، وذلك بعدما قام بتسجل ضربة جزاء بعد أن طالب منه أحد حراس المرمى بالمركز ذلك.

وردد الشباب عدد من كلمات الثناء، على وكيل لجنة الشباب حيث قال البعض منهم:" وحشتنا أيامك يا كاييتانو.. والله زمان يا غالى ".

كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تفقدت فى ثانى أيام زيارتها لمحافظة قنا، مركزى شباب الجبلاوى، والمدينة العمالية، وذلك للاستماع لمطالب الشباب والعمل على حلها.

وطرح النائب حمادة الجبلاوى، عدد من المشكلات التى تواجه مركزى الشباب منها تعلية سور مركز شباب الجبلاوى، وتنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعى، ومد المركز بصالة جيم حديثة.

كما طالب البرلمانى السابق احمد الجبلاوى، رئيس مركز شباب المدينة العمالية، بضرورة اعادة وتأهيل المبنى الاجتماعى، واقامة ملاعب جديدة لممارسة كرة السلة واليد والطائرة.

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالى وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعى، أسامة عبدالعاطى، أحمد الشناوى، ولاء عبدالفتاح، هادية حسنى، أية مدنى، محمد لبيب وإبراهيم عبداللطيف.