شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
ونجح الأهلى فى الفوز على الطيران بأولى جولاته أمس فى هذه المرحلة 3/0 ، بينما خسر الزمالك أمام هليوبوليس 3/2.
وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.
ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .
وتشهد الجولة الثانية المحدد لها اليوم الأثنين فى النهائيات مواجهات بني كلا من ، الأهلى مع الإتحاد السكندرى و سموحة مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الطيران و الزمالك مع بتروجت.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.