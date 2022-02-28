شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من استضافة المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مصر بشدة من استضافة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، والتى تقام بمصر يوليو المقبل. وطلبت مصر من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة استضافة المرحلة الثانية من الدور الأول من البطولة، وهو ما تمت الموافقة عليه شفهيا، ويتبقى وصول الموافقة الكتابية رسميا.

وتشارك مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم ، بالمجموعة الرابعة من البطولة ، بجانب السنغال و الكونغو الديمقراطية ، بالإضافة إلى كينيا .

وفاز المنتخب في مباراتين ، أمام كينيا و الكونغو الديمقراطية على الترتيب ، بينما خسر أمام السنغال في أول مباراة ، واستطاع ان يجمع 5 نقاط بالتساوى مع الكونغو و السنغال ، مقابل نقطتين لكينيا .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات المرحلة الثانية فى يوليو المقبل ، بنفس ترتيب مباريات المرحلة الأولى ، أيام 1 و 2 و 3 يوليو.

ووفقا لنظام البطولة، يصعد أول 3 منتخبات من كل مجموعة للدور التالى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعلى الأرجح ووفقا لنتائج المجموعة حتى الآن، فإن المنتخبات المرشحة للصعود للدور التالى بعد المرحلة الثانية ستكون مصر والكونغو والسنغال فى ظل النقاط التى جمعها كل منتخب.