الخليج 365 يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

يغيب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة فاركو، غدا الثلاثاء، بدوري WE المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره فاركو ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وشهدت قائمة الفريق الأحمر التي أعلنها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، غياب ياسر إبراهيم.

وعلم الخليج 365، أن ياسر إبراهيم يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، أدى لغيابه عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات لعبها فريق القلعة الحمراء.