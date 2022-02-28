مصدر لمصراوي: الزمالك يتفق مع كارتيرون على فسخ التعاقد بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اتفق نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض على فسخ التعاقد بالتراضي.

ويعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، جلسة حاليا مع الفرنسي بنادي الزمالك.

وكان من المقرر أن يجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع كارتيرون ظهر اليوم الاثنين للتحقيق في خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 بدوري أبطال أفريقيا، لكن لم يتم الاجتماع.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد بالجولة الثالثة وسبقها تعادلين أمام بترو أتلتيكو بالجولة الأولى (2-2) وساجرادا الأنجولي (0-0).

جدير بالذكر أن عقد كارتيرون مع الزمالك كان يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 300 ألف دولار أمريكي.