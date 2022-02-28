"غياب ياسر إبراهيم".. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا الثلاثاء.

ويلتقي الأهلي بنظيره فاركو ضمن منافسات الجولة 11 من دوري WE المصري.

وشهدت قائمة الفريق الأحمر، غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، وانضمام محمد خليفة نصير أحد لاعبي الفريق الشباب بدلاً منه والذي شارك مع الفريق في بطولة كأس الرابطة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود وحيد، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد شريف، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني.