الأزمة تشتعل.. غياب كارتيرون ونبيه يقود مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

غاب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن الظهور في مران الفريق الأبيض، استعدادا لخوض مواجهة فيوتشر بالأسبوع العاشر للدوري يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، وأحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً، خلفاً لمدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، غاب عن تدريبات الفريق المقامة في مدينة السادس من أكتوبر، بعد تصريحات رئيس النادي الفضائية المهاجمة للمدرب الفرنسي، فيما يقود المران الثنائي الجديد أسامة نبيه، وأحمد عبدالمقصود.

وكان أسامة نبيه رحل عن منصبه بالجهاز الفني للزمالك في يناير الماضي، ليخرج بعدها بتصريحات ضد كارتيرون، بأنه لديه الكثير من المشاكل ولا يستطيع علاجها ويفتقد للروح والقرب من اللاعبين.

وخسر الزمالك مباراته أمام الوداد المغربي يوم السبت الماضي، بثلاثية مقابل هدف وحيد ليتعقد موقف الفريق الأبيض بدوري أبطال أفريقيا.

ويمتد عقد الفرنسي لثلاثة مواسم، على أن يحصل خلال موسم 2021-2022 على راتب شهري 130 ألف دولار غير شامل الضرائب، ويرتفع لـ140 ألف في الموسم المقبل، و150 في 2023-2024.

ويتضمن العقد بين الزمالك وكارتيرون شرطا جزائيا قيمته 300 ألف دولار.

وكان من المقرر أن يعقد مرتضى منصور اجتماعا مع باتريس كارتيرون في تمام الواحدة ظهر اليوم بمقر النادي، ولكن لم يتم الاجتماع.