بوفون يوقع عقدا جديدا مع بارما حتى الـ 46 عاما من عمره

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مدد نجم حراسة المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون تعاقده مع نادي بارما الإيطالي حتى عام 2024، ليستمر بذلك في الملاعب حتى يبلغ الـ 46 عاما من عمره.

وكان بوفون المتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم، قد بدأ مسيرته مع بارما قبل أن يقضي 19 عاما على فترتين مع يوفنتوس، وقد عاد إلى فريق الدرجة الثانية بارما في العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن بوفون، الذي اعتلى منصة التتويج بالدوري الإيطالي عشر مرات ويعد اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة برصيد 657 مباراة، أعلن عن تمديد التعاقد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النادي كايل كروس.

وقال بوفون في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" :"هو يوم رائع لي ولعائلتي. أتمنى أن تكون المدينة وكل الجماهير سهيدة."

وأضاف "عودتي إلى بارما كانت مرتبطة بعلاقاتي والروابط العميقة التي تربطني بهذه المدينة."

وتابع :"لو لم أكن مقتنعا بما يفكر فيه الرئيس وما نقدمه، ما كنت لأقبل هذا الاقتراح. أنا متفائل بشأن مستقبل هذا النادي. هو تحد جميل ومثير بالنسبة لي."

ومن جانبه قال كروس :"هو لاعب رائع ويمثل فخرا بالنسبة لنا. إلى جانب مهاراته القيادية، هو شخص يتمتع بمهارات إنسانية رائعة."

وتابع :"نرى الشغف الذي يحمله إزاء بارما في كل يوم، نحن سعداء حقا باستمراره معنا."