لايبزيج يتوقع إلغاء مباراتيه أمام سبارتاك موسكو في دوري أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تشير توقعات نادي لايبزج الألماني لكرة القدم إلى احتمال أن يلغي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مبارتيه أمام سبارتاك موسكو الروسي في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هناك مشاورات تدور منذ أيام حول هذا الموضوع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي رد منه على سؤال من (د.ب.أ) حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للنادي، أوليفر مينتسلاف:" نحن لا نزال نجري اتصالات مكثفة مع الاتحادين ولدينا ثقة كاملة في يويفا وقراره. ونفترض أنه سيتم إلغاء المباراتين".

وأضاف مينتسلاف أن من الممكن للايبزج في هذه الحالة أن يصعد إلى دور الثمانية بدون لعب وفقا للوائح ذات الصلة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولم يصدر عن يويفا اليوم الاثنين تأكيد لاحتمال صدور قرار بالإلغاء، ورد الاتحاد على سؤال من (د.ب.أ) بالقول إنه لم يصدر بعد قرار بهذا الشأن من قبل اللجنة التنفيذية.

وكانت القرعة التي تم إجراؤها يوم الجمعة الماضي أوقعت لايبزج مع سبارتاك موسكو حيث أصبح من المقرر أن يخوض الفريقان مباراة ذهاب في لايبزج في العاشر من مارس المقبل على أن تقام الإياب في ملعب محايد في السابع عشر من نفس الشهر.

وقد أصبح سفر سبارتاك موسكو إلى لايبزج صعبا لأسباب لوجستية في ظل إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرات الروسية.