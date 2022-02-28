بعد أزمة كارتيرون.. تعرف على رواتب المدربين الأجانب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تأزمت الأمور في نادي الزمالك بعد أن قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الأبيض، تحويل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التحقيق بعد الخسارة أمام الوداد 3-1 بدوري الأبطال.

ورغم تتويج كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري الموسم الماضي، إلا أن الفريق تراجع هذا الموسم، خاصة في دوري الأبطال حيث جمع نقطتين من 3 مباريات في دور المجموعات، ليصبح موقف الأبيض صعب في مجموعته.

ويتواجد في الدوري المصري 3 مدربين أجانب، بالإضافة إلى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ويرصد الخليج 365 أين يقع راتب كارتيرون بين المدربين الأجانب في مصر:

باتريس كارتيرون

بعد عودة الفرنسي مرة أخرى إلى الزمالك بعقد جديد يمتد إلى ثلاثة مواسم، على أن يحصل خلال موسم 2021-2022 على راتب شهري 130 ألف دولار غير شامل الضرائب، ويرتفع لـ140 ألف في الموسم المقبل، و150 في 2023-2024.

بالإضافة إلى بعض البنود وهي:

1- سكن مناسب يتكون من فيلا وحمام سباحة

2- سيارة مناسبة وسائق سيارة

3- عدد (2) تذكرة سفر درجة رجال الأعمال في كل موسم

4- محمول شريحة دولية

بيتسو موسيماني

تعاقد الأهلي من الجنوب أفريقي في شهر أكتوبر 2020 الماضي، بعقد لمدة موسمين، براتب 120 ألف دولار للموسم الأول، على أن يصل إلى 140 ألف دولار في الموسم الثاني.

ومازالت المفاوضات جارية، حيث تشير تقارير إلى رغبة موسيماني في زيادة العقد الجديد إلى 185 ألف دولار.

كارلوس كيروش

تعاقد اتحاد كرة القدم المصري مع كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامته نهاية العام الجاري في قطر، إلا أنه في حال فشل الفراعنة في التأهل خلال مباراتي الدور الأخير في مارس القادم، سيعتبر العقد لاغيًا بشكل تلقائي.

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن كيروش يحصل على راتب شهري قيمته 130 ألف يورو هو ومعاونيه.

أما أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فقال في تصريحات سابقة إن كيروش يحصل على راتب 90 ألف يورو شهريًا، وهو متوسط ما يحصل عليه المدربين الأجانب في مصر، بحسب الوزير.

واستطاع كيروش التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لمواجهة منتخب السنغال الذي توجد باللقب بركلات الترجيح.

معين الشعباني

اتفق التونسي قبل توليه مهمة تدريب المصري البورسعيدي على راتب شهري قيمته 60 ألف دولار.