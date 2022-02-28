مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي أخر تطورات الحالة الصحية لبدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أخر تطورات الحالة الصحية لبدر بانون مدافع الفريق الأحمر، مشيراً إلى أنه لا يشتكي من أي آلام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدر بانون لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي حتي أنه لا يشتكي من أي آلام ناتجة عن التهابات عضلة القلب".

وأضاف: "ليس هناك موعد معين لعودة اللاعب إلي التدريبات وهناك بروتوكول يسير عليه في الوقت الحالي وهو معزول تماما عن أي تدريبات".

وتابع: "الأشعة التي أجراها مؤخرا أوضحت أن التهابات عضلة القلب مازالت موجودة رغم أن اللاعب لا يشكو من أي آلام".

واختتم: "ما قيل عن مخاطبة الأهلي للجنة الطبية في "فيفا" لتحديد موعد بدر بانون غير صحيح، وكل ما في الأمر أن الأطباء المختصون عن أمراض القلب هم من يتابعون حالة اللاعب عن طريق الجهاز الطبي في الأهلي لمعرفة كل التطورات ومدي استجابته للعلاج".