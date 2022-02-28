"راعي النادي".. شالكه يقترب من الانفصال عن شركة "جازبروم" الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم أنه بصدد إنهاء علاقته بشركة "جازبروم" الروسية، الراعي الرئيسي له، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية أن إدارته توصلت إلى القرار بناء على موافقة المجلس الإشرافي على النادي.

ويجري النادي محادثات حاليا مع شركة "جازبروم" الروسية العملاقة، التي تمثل الراعي الرئيسي للنادي منذ عام 2007، لفسخ العقد الحالي الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2025 .

وكان ماتياس وارنيج ممثل الشركة الروسية في المجلس الإشرافي على النادي، قد استقال قبل أيام بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضده وضد شركة خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، التابعة لجازبروم، والتي يرأس مجلس إدارتها.

وألغى النادي اسم الشركة الراعية من قمصان لاعبيه خلال مباراة الفريق مطلع هذا الأسبوع في دوري الدرجة الثانية.

وذكر شالكه، الذي يعاني من ديون كبيرة، أنه لديه القدرة على التعامل مع الظروف وفقا لقدراته المالية وأنه يثق في إيجاد راع جديد في وقت قريب.

وكان هانز يواخيم فاتسكه رئيس رابطة الدوري الألماني قال أمس الأحد إن شالكه سيستحق المساعدة إذا انفصل عن جازبروم.