الامارات | مرتضى منصور يُمهل نجوم الزمالك 3 أيام .. التجديد أو التجميد!

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُمهل نجوم الزمالك 3 أيام .. التجديد أو التجميد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمهل رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور نجوم الفريق الأول لكرة القدم ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، حتى الثانية من ظهر الخميس المقبل، لتمديد عقودهم، أو التجميد، حتى نهاية الموسم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "صبري بدأ ينفذ حول اللاعبين الذين تنتهي عقودهم ومازالوا يُماطلون بشأن التجديد، سأنتظر لما بعد مباراة الزمالك مع فيوتشر والمقررة مساء الأربعاء، وسأدعوهم لاجتماع عند الثانية عشر ظهر الخميس، ليعرفوا شروط الزمالك بشأن تجديد عقودهم وسيكون أمامهم ساعتين من بعد الاجتماع ليقروا ما سيختارونه".

وأضاف: "لن يظهر أي لاعب لا يرغب في التجديد بقميص نادي الزمالك حتى نهاية الموسم، نحن لن نكرر غلطت مؤمن زكريا الذي تألق مع الزمالك ورحل من بعدها للأهلي، بعد انتهاء اعارته دون أن يتم التجديد معه".

واختتم منصور: "أعد جماهير الزمالك أن أي لاعب يتمنون مشاهدته في الموسم المقبل بالقميص الأبيض سنجلبه ولدينا القدرة المالية على ذلك، أي لاعب سيرحل سنتعاقد مع من هو أفضل منه".

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