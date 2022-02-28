كارتيرون يشكو مرتضى منصور للسفارة الفرنسية بسبب "تسريبات الأهلي السعودي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

اتخذ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قرارا بالتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ إثر التسريب الصوتي الذي نشره الأخير في وسائل الإعلام.



ونشر مرتضى منصور التسجيل الصوتي المسرب لكارتيرون، مؤكدًا أنه أرسله بالخطأ إلى أمير مرتضى، بدلا من وكيله حازم فتوح.

وفي الفيديو الذي نشره مرتضى منصور على قناة ”الحدث اليوم“ قال كارتيرون لوكيله إنه سيرحل إلى الدوري السعودي، وتحديدا إلى النادي الأهلي، بعد الاتفاق مع أحد الأندية هناك على كل شيء.