شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين لخلافة كارتيرون فى الزمالك حال فسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة مرتقبة ستعقد اليوم، الاثنين، بين إدارة نادى الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد اتخاذ الإدارة البيضاء قراراً برحيل المدرب الفرنسى على خلفية تراجع نتائج الفريق، ويرغب كارتيرون فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى المقدر بـ300 ألف دولار، فيما تحاول إدارة الزمالك تخفيض المبلغ.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن هناك 4 مدربين لخلافة كارتيرون، وهم السويسرى جروس، والبرتغالى باتشيكو، ومدرب إسبانى يملك اسما كبيرا فى أوروبا لم يسبق له التدريب فى مصر، ومدرب آخر تتكتم إدارة الزمالك عن أى تفاصيل تخصه حتى هذه اللحظة.

فى الوقت الذى حرص أسامة نبيه، المدرب العام الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على بدء عمله بشكل سريع عقب توليه المهمة خلفًا لمدحت عبد الهادى الذى تمت إقالته بعد واقعة دفع حامل الكرات فى مواجهة الوداد المغربى.

وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التى يمكن استغلالها خلال المباراة التى ستجمعهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجهز أسامة نبيه تقريرا عن فريق فيوتشر وأخطر اللاعبين فى صفوفه وكيفية إيقاف تلك الخطورة مع استغلال الثغرات التى يعانى منها الفريق من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.