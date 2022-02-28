شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر وبيراميدز الأكثر حصدا للانتصارات منذ بداية 2022 برصيد 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على الأداء المميز والعروض القوية التي يقدمها فريقي بيراميدز وفيوتشر منذ مطلع العام الجاري، بعدما حصد كل منهما الانتصار تلو الآخر ليتربعا على عرش الفرق المصرية الأكثر فوزاً منذ بداية 2022 برصيد 6 انتصارات لكل فريق.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري العام برصيد 23 نقطة بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز بيراميدز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين، ولم يتعرض لأي هزيمة، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.

أمام عن المشاركات الأفريقية في كأس الكونفدرالية، يقدم فريق بيراميدز واحدة من أفضل عروضه الكروية بعدما تربع على صدارة مجموعته أيضاً في البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات في أول 3 لقاءات بالمجموعة.

ومنذ بداية 2022، حقق بيراميدز 6 انتصارات جاءت في بطولات، الدوري العام وكأس رابطة الأندية المصرية وكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب كل من: الصفاقسي التونسي 1/0، البنك الأهلي 1/0، زاناكو الزامبي 2/0، الإسماعيلي 1/0، أهلي طرابلس 2/1، المقاصة 2/0.

أما فيوتشر، فارتدى ثوب التألق هو الآخر تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، حيث يحتل فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وجاءت انتصارات فيوتشر الستة في بطولتي الدوري العام وكأس رابطة الأندية على حساب كل من: المقاولون 1/0، البنك الأهلي 2/0، المصري 2/1، بيراميدز 2/1، إيسترن كومباني 3/0، مصر المقاصة 1/0.