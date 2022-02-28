شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات بدنية على 3 مجموعات وفقرة للحراس استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، مع بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد سامي قمصان المدرب العام اللاعبين فى فقرات تدريبية بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين عبر ثلاث مجموعات، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب الحراس؛ الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء؛ في تدريبات بدنية وفنية مكثفة شهدت التركيز على العرضيات والتصويب عن قرب.

واختتم المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين من خلال ثلاث مجموعات. ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف، كما يرغب المارد الأحمر من وراء الفوز على فاركو فى مصالحة الجماهير بعد السقوط المفاجئ أمام صن داونز.