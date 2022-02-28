شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إيسترن كومباني وسيراميكا قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا، فى المباراة التى تجمعهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتى سوف تنطلق فى الثالثة عصراً.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

حراسة المرمي أحمد دعدور ، خط الدفاع الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط أحمد داهش - عبد العزيز موسى -محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب ، وفى الهجوم عماد ميهوب - بليل آيت مالك

وعلى مقاعد البدلاء :

عمرو حسام - حسام حسن - صابر الشيمي - أيمن غباشي -عادل نيمار - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق -أحمد تمساح - محمود نعيم .

وفى المقابل أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى لسيراميكا، تشكيل فريقه فى المباراة، والذى يضم كلا من:

محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعلاء عطا، وخالد صبحى، وسيف تقا، وأحمد محسن فى خط الدفاع ، وفى الوسط محمد حسن، وبلال سعيدانى، ومحمد إبراهيم، وبالانتقال الى الهجوم شادى حسين، وباسم مرسى، وينفول كوبينا.