شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إسراء عبد الرازق مدربة السلة: بحب مكى والهضبة ونفسى أكون إعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى إسراء عبد الرازق "أوشا" لاعبة السلة السابقة والمدربة فى الزمالك.

مدربة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المحشى

من نجمك المفضل؟

أحمد مكى



اسراء اوشا

من مطربك المفضل؟

الجوكر وعمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

إعلامية

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك ؟

بجيب حقى بأى طريقة.



اسراء عبد الرازق لاعبة السلة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

حنان ترك

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.



اوشا مدربة السلة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

وظيفة ثانية

أكيد هنوصل لحل وسط بس أكيد مش هسيبها



اوشا خارج الصالات

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟