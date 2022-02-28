شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطلب تقريرا عن كوكا للانضمام للمنتخب أمام السنغال بسبب مستوى شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبورت التركى، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال معسكر مارس المقبل.

وطلب البرتغالي كيروش تقريراً عن مستوى أحمد حسن كوكا والمباريات التى لعبها خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لضمه بعد تراجع مستوى محمد شريف مهاجم النادى الأهلي مؤخرًا.

ووصل منذ قليل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع بجمال علام رئيس اتحاد الكرة للتنسيق لمباراتي السنغال المقرر لهما يوما 25 و 29 مارس المقبل فى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتشهد جلسة جمال علام وكيروش الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بمباراتى منتخب مصر والسنغال، والتأكيد على توفير اتحاد الكرة لجميع طلبات الجهاز الفنى للمنتخب.

وحصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت الماضى بدورى أبطال أفريقيا، لتقييم أداء لاعبى الأبيض قبل مباراتىّ السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويضم الزمالك عدداً من اللاعبين الدوليين، مثل محمد أبو جبل ومحمود الونش وإمام عاشور ومحمود علاء وأحمد فتوح.