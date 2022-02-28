شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر نجوم الأهلى قبل مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالاهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على إقامة محاضرة فيديو مع اللاعبين للحديث عن مواجهة فاركو غدًا، وشرح عدد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف ، كما يرغب المارد الأحمر من وراء الفوز على فاركو فى مصالحة الجماهير بعد السقوط المفاجئ أمام صن داونز.