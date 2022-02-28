شكرا لقرائتكم خبر عن الشافعى يحفز فراعنة التنس قبل مواجهة قبرص الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إسماعيل الشافعى، رئيس اتحاد التنس، على حضور أول تدريب للمنتخب الوطنى للرجال بعد اكتمال صفوفه استعداداً للمواجهة الحاسمة والفاصلة فى كأس ديفيز للحصول على بطاقة التأهل إلى المجموعة الثانية من البطولة والمقرر إقامتها يومى الجمعة والسبت المقبلين بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة .

وتحدث الشافعى مع اللاعبين فى حضور نائب رئيس الاتحاد ومدرب الفريق حسن العروسى والسكرتير العام للاتحاد وليد سامى، وقام بتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على قبرص وحجز بطاقة الصعود للمجموعة الثانية فى كأس ديفيز.

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين على ضرورة بذل الجهد من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة، حيث كانت صفوف المنتخب الوطنى قد اكتملت استعدادا للمباراة الحاسمة بتواجد جميع اللاعبين محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى واكرم السلالى ومايكل صبحى .

ويؤدى الفريق تدريباته على فترتين يوميا صباحا وعصرا حتى انطلاق المباراة الجمعة المقبل.



التنس ف نادى الجزيرة



رئيس اتحاد التنس