شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألماني يقود الأهلي حال فشل مفاوضات تجديد عقد موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن إدارة الأهلى تضع سيناريو لكل الاحتمالات الخاصة بملف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ورغم استقرار إدارة الأهلى على تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقى بعد نجاحاته وإنجازاته الكبيرة مع الفريق، إلا أن الخلاف الكبير الذى نشب فى الساعات الأخيرة بين أمير توفيق مدير التعاقدات والسيدة مويرا زوجة موسيمانى ووكيله أعماله جعل الإدارة الحمراء تضع احتمال عدم تجديد عقده، ومن ثم تجهيز البدائل.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك مدرباً ألمانياً كبيراً يمتلك سيرة ذاتية ممتازة جاهز لخلافة موسيمانى، حال فشل المفاوضات، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تجديد عقده بعد إزالة البنود الخلافية بين الطرفين، حيث ترى إدارة الأهلى أن موسيمانى هو رجل المرحلة المقبلة ولكن بما لا يتعارض مع سياسة ومبادئ القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن الأهلى توصل فى وقت سابق لاتفاق مع مويراعلى تجديد عقد المدير الفنى 3 مواسم مقابل 180 ألف دولار شهرياً فى أول موسم، و190 ألفاً فى الموسم الثاني، و200 ألف دولار شهرياً فى الموسم الثالث، وأشار المصدر إلى أن عقد الموسم الثالث بين موسيمانى والأهلى سيتم تفعيله بموافقة الطرفين قبل التجديد، قبل أن يطرأ خلاف كبير فى وجهات النظر بين أمير توفيق ومويرا لتتخذ إدارة النادى قراراً بتعليق المفاوضات فى الوقت الحالي.

وتترقب جماهير النادى الأهلى حسم مصير الجنوب أفريقى بيتسو موسمياني، المدير الفنى للفريق، بعدما اشتد الجدل حول تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية، وبعد نجاح موسيمانى فى قيادة الأهلى للفوز ببرونزية مونديال الأندية الأخير بالإمارات ذهب البعض إلى أن الأهلى سيُجدد عقد موسيمانى سريعاً، قبل أن يتم تجميد الملف، الأمر الذى أثار التكهنات حول مستقبل المدير الفنى مع المارد الأحمر.