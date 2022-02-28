شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدرس ثغرات ومفاتيح لعب فيوتشر قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه، المدرب العام الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على بدء عمله بشكل سريع عقب توليه المهمة خلفًا لمدحت عبد الهادى الذى تمت إقالته بعد واقعة دفع حامل الكرات فى مواجهة الوداد المغربى.

وقام أسامة نبيه بمشاهدة عدة مباريات لفريق فيوتشر من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق والثغرات التى يمكن استغلالها خلال المباراة التى ستجمعهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويجهز أسامة نبيه تقريرا عن فريق فيوتشر وأخطر اللاعبين فى صفوفه وكيفية إيقاف تلك الخطورة مع استغلال الثغرات التى يعانى منها الفريق من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.