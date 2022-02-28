شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "أنت أهلاوى" تدفع عبد الجليل للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

اتخذ محمد عبد الجليل، نجم الأهلى والزمالك السابق، قرارًا بالرحيل عن القلعة البيضاء، بعدما اتهم بأنه لا يبذل قصارى جهده مع الفارس الأبيض بحجة أنه منتمى للنادى للمارد الأحمر.

وقال عبد الجليل، "رحلت عن الأهلى لقرار تربوى وتم إبلاغى به عبر التليفون، وكنت حزيناً جداً.. بعد الرحيل عن الأهلى انتقلت للزمالك ولعبت أساسيا وكان فريق كبير للغاية، وكنا متفوقين على الأهلى بـ 12 نقطة".. وأوضح عبد الجليل أسباب رحيله عن نادى الزمالك بعد فترة قصيرة داخل ميت عقبة.

وأكد محمد عبدالجليل أنه "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط ووقتها اتضايقت بسبب تغييرى، بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتونى قالولى أنت اهلاوى ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل".

وتابع، "ندمت على عدد كبير من القرارت، وهى الرحيل عن القطبين واعتزال المبكر ولو كملت فى الملاعب كنت هكسر الدنيا".