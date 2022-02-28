شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر نقل إدارات المنتخبات والحكام لمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة البدء فى إجراءات نقل عدد من الإدارات إلى مقر مشروع الهدف الجديد، التابع لاتحاد الكرة فى مدينة 6 أكتوبر، حيث تقرر نقل إدارات الحكام منذ فترة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه سيتم نقل إدارة لجنة الحكام، ومنتخبات الكرة الشاطئية والصالات خلال الفترة المقبلة إلى مشروع الهدف أيضا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخبات الناشئين والشباب والشاطئية والصالات فى تجمعاتهم بمشروع الهدف والتدرب والإقامة بالفندق خلال الفترة المقبلة.

وصل منذ قليل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع بجمال علام رئيس اتحاد الكرة للتنسيق لمباراتي السنغال المقرر لهما يوما 25 و 29 مارس المقبل فى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتشهد جلسة جمال علام وكيروش الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بمباراتى منتخب مصر والسنغال، والتأكيد على توفير اتحاد الكرة لجميع طلبات الجهاز الفنى للمنتخب.

وحصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت الماضى بدورى أبطال أفريقيا، لتقييم أداء لاعبى الأبيض قبل مباراتىّ السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.